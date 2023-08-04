王美花4日中午接受品觀點網路節目《觀點芹爆戰》主持人黃光芹專訪。近期最熱門的半導體投資問題，把焦點聚集在台積電身上，台積電在台中、高雄的投資進度也受到關注。王美花表示，台積電確實需要兩奈米的場域，因為兩奈米現在都在研發了，一定要預先準備，這部分國科會正在協助準備場域，目前中科園區的前端申請都是國科會，但那一塊要經過都市計畫審查，中科已經送進去給台中市政府，這部分在等待審查，否則地方政府沒有過，後續也沒有辦法。

至於高雄部分，王美花指出，台積電去高雄設廠，獲得高雄市政府的團隊是大力支持，甚至有很多程序反而是高雄市政府一直追著中央快一點。她說，台積電在高雄原本是要建置成熟製程，但後來隨著28奈米要去日本設廠，台積電有提到會改成先進製程，「至於是幾奈米，還是由台積電來說」。

台積電成為全台灣所有的工學院、電機、電機學院的學生的最大吸力。王美花表示，半導體是一項大投資，在台灣的生態系又非常好，台積電原來的策略都是把重點留在台灣，「在疫情期間，我常常接到非常多、很多國家的部長要跟我視訊，所有國家都發現到一個這麼重要的東西叫晶片，突然發現沒有晶片之後，電動車產業走不動，其他產業也走不動」，然後所有國家發線到最先近的晶片9成都在台灣製造，這也是為什麼大家會有疑慮過度集中台灣，台積電也受到客戶壓力到其他地方設廠。