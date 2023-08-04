沐妍（右）與百萬網紅聖凱師主持新節目。（后花園娛樂提供）

「啦啦隊女神」沐妍（鄒沐妍）聯手臉書152萬人追蹤的料理網紅聖凱師，將推出戀愛實境秀《48小時戀愛食譜》，以料理美食主題，製造與愛情間的美妙化學反應；沐妍大方分享5大約會攻略給參賽女孩，並開出包含「有車有房」等擇偶條件。

沐妍現為中華職棒樂天桃猿MC，坦言目前單身，被問到擇偶條件，她表示喜歡個性有點活潑陽光的男生，想法正面樂觀，願意溝通傾聽的人，工作態度積極，穩重有想法；她不諱言對方要有經濟能力，「最好有房有車」；重要的一點，就是「愛我，包容我的個性跟缺點。」

她提點女孩們5項吸引異性目光的要點；她認為穿搭上，「男生不會喜歡過度打扮或過度裸露的，要展現特質但也不要太過隨便，先找出自己的優勢，腿長或曲線好的可以嘗試合身裝扮，個子嬌小的不妨搭配長裙。」

至於妝容和體態，沐妍建議女孩們依照自己的特色和個性做適合的展現，「妝容清新舒服即可」。若需要短期加強體態線條，她推薦：「可以每天花30分鐘做類似Tabata的運動，既可消耗熱量又能加強線條。」

談及臨場初見面，沐妍覺得若遇到欣賞的人，「可以保持65％積極、35％矜持，先落落大方互動，再一點一點釋出好感度，並且觀察對方是否對自己也有好感。」

《48小時戀愛食譜》的男女參加者將在48小時內每日3餐朝夕相處，讓想法透過料理表達，彼此可能發展各種夥伴關係，甚至產生愛慕。聖凱師協助料理環節，沐妍則在配對上推波助瀾。