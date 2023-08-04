許涼和先生開過西服店，雖然店面早已不再存在，她用彩色筆畫出「英美西裝店」的牌匾。（周麗蘭攝）

許涼每天畫筆不離手，充滿創作動力。（周麗蘭攝）

80歲的許櫻桃廢寢忘食鑽研中國結。（周麗蘭攝）

有些年輕人有著「老靈魂」氣質，有些老人則充滿「青春熱血魂」，台西鄉老街有2名創作力旺盛的阿嬤，一位是3年前開始畫圖的85歲許涼，一位是鑽研中國結20多年的80歲許櫻桃，年齡都豐富了她們創作的念頭與動力。

85歲許涼為了補貼家用，14歲學裁縫，也當過工廠女工，雖然年輕時不知何謂藝術，但她對於配色、構圖很有靈感，就把生活中所聞所見變成衣服，雖然從無機會學習畫圖。

3年前她參加社區舉辦為預防失智的畫圖課，她開始沉浸在彩色筆世界，把電視節目看到的、女兒傳的照片，都當成她臨摹的目標，人物畫、風景畫、動物畫源源不絕產出。

許涼和先生開過西服店，雖然店面早已不再存在，她用彩色筆畫出「英美西裝店」的牌匾，還畫了一幅年輕時的自畫像，最近成為台西老街的熱門打卡點，雲林縣府文觀處長陳璧君日前特地前往欣賞。

許涼阿嬤說，只要有興趣，專心投入必定有收穫。

80歲的許櫻桃比許涼啟蒙得早，她20多年前與丈夫逛書店隨手翻閱一本中國結的書，被激起學習的念頭，她尤其擅長花朵，鬱金香、向日葵、玫瑰、海芋、菊花、聖誕紅都有。

許櫻桃廢寢忘食鑽研中國結，展覽、指導的邀約不斷，她很希望自己的作品有更多人欣賞，買不買都沒關係。許涼、許櫻桃的創作目前在台西鄉老街都看得到。