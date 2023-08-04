桃園市長張善政前天決定不跟進放颱風假，與北北基脫鉤引發關注，張強調4縣市為共同生活圈須加深協作，但地理位置、產業型態、交通模式多少有差異，強求相同決策並非負責任態度。鄭文燦則說，若北北基桃一致性放假，對通勤族較有幫助，但是否放假仍要考慮雨量、風速與市民安全，尊重地方政府的裁量。

鄭文燦今表示，北北基桃若能一致性放假，對通勤族當然有較大幫助，因桃園每日通勤往返雙北人數多，以TPASS行政院平價通勤月票來看，已有超過50萬人申購，所以若沒特殊困難，盡量在晚間8點決定，最晚也別超過10點，他市長任內雖沒參加北北基的機制，但在放假時確實有考慮過。

鄭文燦提到，依人事總處放假標準，可考量雨量、風速是否超過標準，以及災後的路況，將市民安全放在第一位，放或不放，有許多考量，希望能充分考慮到市民的安全。

鄭文燦也說，桃園啤酒節的帳篷被吹翻，風速其實滿大的，觀察雙北的雨勢不如想像中的大，反而中南部山區雨勢較大，這次應是北部風勢相當大，不過仍會尊重地方政府的裁量。

此外，被問及國科會鼓勵生育祭出支持措施，被質疑將學術與生育綁在一起，鄭文燦澄清，這是誤解，請國科會說明，政府各級單位都鼓勵所有同仁一起對抗少子化，鼓勵生育是整個國家的政策，一起來支持。