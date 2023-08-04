ESG是人類社會永續發展的長期趨勢與目標。富邦證券表示，在整合性「ESG專區」中之標的公司都是各產業的模範生，皆達ESG中高評級，專區特別設計輔以圖卡呈現，方便投資人挑選符合ESG精神且具投資價值的標的。此外，富邦證券「ESG專區」設有一鍵式連結到交易平台的功能，方便投資人下單，希望攜手投資人實踐永續投資，發揮責任金融影響力。

為提供投資人公正、客觀的評等資訊，富邦證券與具公信力的ESG評等資料庫合作，提供企業ESG評分。在台股方面，富邦證券與CMoney之ESG評分資料庫合作，協助投資人瞭解上市、櫃企業的永續表現；美股及海外債券發行公司的ESG評分，則採用Refinitiv企業ESG評分。此外，富邦證券ESG專區所提供之基金均符合「基金資訊觀測站」ESG標準之標的，讓投資人可更有效率鎖定ESG主題基金進行投資。

富邦證表示，作為投資人與資本市場的橋樑，致力以低碳、數位、激勵及影響力四大策略，落實永續發展藍圖，持續邀請投資人共同體現金融影響力，成為永續金融的領航者。