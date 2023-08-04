屏東在地蘭花品牌蘭藝坊，近日推出「蘭花販賣機」堪稱全台所創，目前在屏東火車站試點推行中，內有禮盒、植栽，價錢200至300元不等。（謝佳潾攝）

屏東在地蘭花品牌蘭藝坊，近日推出「蘭花販賣機」堪稱全台所創，目前在屏東火車站試點推行中，內有禮盒、植栽，價錢200至300元不等。（謝佳潾攝）

屏東在地蘭花品牌蘭藝坊，以宅配、禮盒、花束等區隔市場包裝方式，開發新商機。（謝佳潾攝）

屏東潮州永宏蘭業長年以外銷為主，從而發現國外蘭花產業的多采多姿，因此在歷經疫情攪局後，嘗試藉由多年的國際見聞改變傳統蘭業生態，除以宅配、禮盒、花束等區隔市場包裝開發新商機外，還做了全台首個蘭花販賣機，盼透過各式行銷管道將內銷市場愈做愈大。

永宏蘭業總經理林畯騰指出，永宏主要是做歐美生意，所以他很常跑荷蘭接洽訂單，期間他發現，荷蘭不僅生產很多蝴蝶蘭，他們賣蝴蝶蘭的樣式與型態更是多樣，相較之下，台灣也是蘭花生產大國，但在消費形式上很單一，就是從花店買花送禮，如此而已。

為此，林畯騰開始思考，國人買花的形式是否也能有所轉變？3年前，全球新冠疫情大爆發，台灣蘭花產業因有9成5需靠外銷而遭受重創，卻給了林畯騰將危機化為轉機的嘗試機會，他將長年在國外吸取的蘭花產業新知、用來經營在地蘭花品牌「蘭藝坊」，藉由不同傳統的包裝、行銷方式找出新天地。

首先，因應疫情衝擊，他透過電商開發宅配蘭花的商機，讓消費者能在緊繃的疫情期間，透過網購買花布置居家來療癒心情。林畯騰為了確保鮮花可以安全送達消費者手上，下重本在盒體的測試上，他說，要闖出一番新事業，勢必要先有所付出，才能有所本的去期待成果。

宅配蘭花的構思，果真在疫情間奏效，許多消費者驚覺道，原來可以這樣買鮮花。首波嘗試的成功，讓林畯騰與團隊更有動力創意發想下去，隨後他們發覺可透過區隔市場包裝的方式，拓展更多商機，如可以祈福款、喜樂款的禮盒包裝進攻宗教市場。

蘭藝坊專員邱怡菁說，該款禮盒附盆器，推出後深受好評，不少消費者都稱讚道，直接擺上蘭花禮盒供拜好看又有誠意。隨後，蘭藝坊又推出花束包裝，在畢業季期間造成風潮，邱怡菁指出，蘭花花束的美不輸其他花種，加上它的花語與愛情有關，所以有信心之後能搶攻情人節市場。

近日，蘭藝坊又有創新作為，推出的「蘭花販賣機」堪稱全台所創，林畯騰說，蘭花販賣機是他在日本學到的，他發現台灣有很多款販賣機，有賣飲料、便當、蛋糕，就是沒賣花，所以他相信這樣的行銷模式新奇到足以引人注目，也能為蘭花產業帶來不一樣的新視野。

林畯騰表示，目前蘭花販賣機在屏東火車站試點推行中，內有禮盒、植栽，價錢200至300元不等，採平價銷售試水溫，也讓消費者再次發現蘭花的無限可能。