新北市積極推動軌道建設，繼安坑輕軌及環狀線陸續由新北捷運公司自主營運，運量穩定提升，於今（4）日展開「112年度例行人才招募」，最低高中畢業具4年工作經驗即可參加，專業人才薪資更上看57K；新北捷運公司表示，歡迎所有對於軌道專業有熱忱的市民，能加一同加入軌道經營的行列。

新北捷運公司說，本次公開辦理各類技術性人才招募，釋出約60餘名職缺，包括輕運量的淡海及安坑輕軌及中運量環狀線皆有職缺，包含運務、車輛維修、電子維修、工務維修、法政、規劃、行銷、資安、人資、資訊、會計、總務、勞安及身心障礙類等多項職缺。

新北捷運公司表示，試用期滿起薪35K，最高可達57K。報名時間自即日起至14日中午12時截止收件，報名方式以電子郵件受理，詳細招募資料請詳閱官網公告，歡迎各在地居民或具軌道交通業熱情的新血加入新北捷運公司的團隊。

新北捷運公司指出，甄試程序分為二階段，第一階段「報名資料書面審查」、第二階段「筆試、心理測驗及面試」。為厚植未來不同運量系統之技術營運能力，並因應未來新北市三環六線之營運目標。

新北捷運公司表示，本次提供應聘職缺，將提供專業教育訓練，且工作環境穩定，現在就是進入軌道產業的最佳時機。招募甄試簡章及報名方式請至新北大眾捷運公司官網，或至「新北捷運」官方粉絲專頁查詢，招募報名方式限以電子郵件通信受理。