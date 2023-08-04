黃嘉千前夫夏克立日前透過律師表示，關於女方指控他家暴一案，在加拿大法院已經確認「罪名不成立」，黃嘉千律師則表示：「因此目前程序尚欠缺公共利益，方暫停原訂今年八月的庭期」。對此，今(4日)中午，夏克立律師再發聲明表示此案刑事案部分皆已終結，所有的起訴皆已撤除，並非暫時延期，強調夏克立是清白的人。

夏克立上月底透過律師發聲明，表示溫哥華皇家檢察官辦公室已對夏克立身上的所有指控撤除，意指黃嘉千提告他家暴案件均不成立，而黃嘉千對此委託的賴芳玉律師回擊表示：「夏先生因對黃女士施以家庭暴力，涉犯加拿大刑法攻撃罪及使人窒息之攻擊罪，被檢方（溫哥華皇室檢察署）提起公訴，並核發『禁止接觸、遠離及禁止持有使人致傷或死亡之物品或武器之釋放令（Release Order）』」。

夏克立律師再發聲明。（圖／夏克立提供）

黃嘉千的聲明中也表示：「檢方認為夏先生涉有家暴，且其事證的定罪率極大，然因黃女士即被害人已離開加拿大，返回台灣居住，因此目前程序尚欠缺公共利益，方暫停原定今年8月的庭期」，並指控：「並非如報導所稱法院判決夏先生未有家庭暴力，夏先生故意扭曲事實，誠屬遺憾」，要求夏克立別再利用媒體攻擊她，「請終止任何直接或間接之精神暴力，懇請回歸司法，勿濫用媒體公審，再觸法網，特此嚴正聲明」。

對此，今夏克立律師回應表示，「關於該案的現狀，似乎仍存在一些誤解。 有部分人士誤以為該案只是『暫時延期』。 此認知並不正確。 事實上，所有的起訴皆己撤除，該刑事案皆己終結」，且「夏克立先生並未受到釋放令「Release Order」的限制，他也沒有受到任何與加拿大刑事程序相關的條件限制」，並強調夏克立絕對是清白的人，感謝外界如此重視本案。

夏克立律師完整聲明如下：

尊敬的關係人：

此函將進一步說明我於今年七月二十六日之聲明，該聲明已確認所有對夏克立先生的刑事起訴已全數撤除。

關於該案的現狀，似乎仍存在一些誤解。有部分人士誤以為該案只是「暫時延期」。此認知並不正確。 事實上，所有的起訴皆己撤除，該刑事案皆己終結。

此外，關於部份人士針對釋放令「Release Order」的條件之討論，實際上，夏克立先生並未受到釋放令「Release Order」的限制，他也沒有受到任何與加拿大刑事程序相關的條件限制。

如我之前已提過的，夏克立先生的刑事案已結束。他依然是一位清白的人。

感謝您對此事的重視。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。