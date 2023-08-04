馬來西亞6州選舉雖屬地方選舉，但已演變為全國朝野政黨對決，選民投票行為成關注焦點，華裔選民可能含淚投票，支持昔日與希盟對立的巫統候選人，以求「團結政府」聯盟穩定，但支持巫統的馬來選民選票是否同步挪移仍待觀察。

大馬6個州的地方選舉全面開打，包括吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6州將在8月12日投票。朝野政黨從7月29日提名日起展開激烈攻防，侯選人除勤走選區，各種涉及族群與宗教議題言論相繼出籠，成為選戰話題。

馬來西亞有13個州和3個聯邦直轄區，馬來裔在大馬人口比例約占70%，華裔約占22%。全國警察總長拉札魯丁（Razarudin Husain）呼籲各政黨莫在競選期間操作3R（皇室、種族和宗教）與敏感課題，破壞社會和諧。

馬來西亞華研智庫（Huayan Policy Institute）副主任潘永強今天接受中央社專訪表示，這次選舉其實等同於台灣的縣市長選舉，也是大馬的一次地方選舉，雖然地方選舉談的是地方或民生議題，沒有全國性議題，但這次是大馬有6州同時選舉，選民人數眾多，反演變成政黨對決態勢，地方性議題被模糊稀釋。

潘永強說：「這也是大馬媒體從大選提名日前後，聚焦的都是保守勢力回歸或伊斯蘭海嘯、維護世俗體制等話題的主要關鍵。」

對記者詢問這次州選的朝野可能結果，他分析認為，吉打、吉蘭丹、登嘉樓目前是「國民聯盟」（Perikatan Nasional）執政州屬；檳城、雪蘭莪及森美蘭為「希望聯盟」（Pakatan Harapan）執政州屬，大選結果基本上仍可能維持同樣態勢，不會改變。

潘永強表示，國盟勢力存在於北部和東北部幾個州屬，他們在西岸或南部地方僅有局部影響力，這次大選或能增加席次，實力仍不足以執政。

他指出，華裔投票率也是影響州選勝負的關鍵之一，如果華裔投票率降低，可能影響位於檳城、雪蘭莪州、森美蘭州等的邊緣選區選情，雖然基本上檳城不太可能拱手讓給國盟，但仍有可能會在威省的北部折損6到8個議席，雪蘭莪州可能會掉10席左右的州議席。

潘永強分析，即便出現這種結果仍不代表是保守勢力回歸，而是因為華裔與印度裔的非穆斯林選民投票率降低所致。

潘永強說，州選舉層次畢竟是地方選舉，不能等同於去年11月舉行的全國大選。這次投票率肯定會降低10%到15%，去年大選投票率達74%，這次投票率如果不低於65%，就相當不錯了。

在選民投票行為模式方面，潘永強分析，由首相安華（Anwar Ibrahim）主政的「團結政府」聯盟是由希盟與巫統合作，部分沒有希盟候選人的選區，華裔選民有可能會含淚投票，支持昔日與希盟對立的巫統候選人，以求「團結政府」聯盟政治穩定，但要讓支持巫統的選民把選票轉移給希盟候選人會有相對的困難。

他並說，馬來選民通常投票率高，除了本身的團結因素外，馬來人的人口外溢現象較低，但華裔則容易跨州工作或至鄰國新加坡就業，這種地方性選舉不一定會返國投票。尤其華人會認為中央政府已由安華當首相，並不會積極參與地方州選投票；伊斯蘭黨在東海岸組織動員能力強，馬來人投票率會比較高。