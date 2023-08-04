內政部政務次長吳容輝表示，為了關懷服兵役不幸因公受傷人員，政府除每年3節發給慰問金及生活安養津貼。（陳淑娥攝）

中國醫大藥學系畢業的替代役男蕭敬民，照顧因公受傷的退役國軍李明春。（陳淑娥攝）

內政部4日在台中市清水舉行「役路相伴－中區5縣市袍澤情深活動」，政務次長吳容輝到場關懷因公受傷退役人員並致贈慰問金。他指出，「役路相伴」12年來共有1230位替代役男，投入7萬408服務人次，協助照顧140位受傷退伍人員生活，讓家屬得到喘息時間。67歲李明春多年前在馬祖服役時炸斷腿，9年前中風後，役男至家中照顧，目前由蕭敬民負責協助，兩人互動情同父子。

內政部政務次長吳容輝表示，為了關懷服兵役不幸因公受傷人員，政府除每年三節發給慰問金及生活安養津貼，照顧基本生活外，自2011年起，遴選有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役，提供協助就醫復健、陪伴關懷等生活協助；經過內政部役政署多年努力，受傷弟兄生活改善，心境也變得更加平和與開朗。

畢業於中國醫大藥學系的替代役男蕭敬民分享說，4個月前至清水公所服役，目前每周二次至李明春住家陪伴，協助紓緩關節跟放鬆肌肉，讓李明春的妻子可以暫時休息，身障者跟家人難免有磨擦，有時也居中開導跟化解，日後投入醫療職場，也會更有同理心跟耐心對待患者。

今日活動邀請服役期間受傷弟兄及家屬、保護弱勢團體代表、役政人員及替代役役男等約450人參加；另民間團體中華大家功德會執行長汪開宏，也於會上捐贈13萬8000元慰問金，為與會弟兄加油打氣，感謝受傷弟兄為國奉獻。

台中市民政局表示，政府為表達關懷袍澤弟兄，鼓勵他們敞開心胸、走出戶外參與活動，相互交流，正向積極面對生活，也讓主要負責照顧袍澤弟兄的家屬有個喘息、放鬆的機會。

民政局提到，今年除了在福宴創意美食餐廳舉辦座談活動外，也特別安排參觀台中市港區藝術中心，以迎賓舞曲歡迎中部5縣市的袍澤弟兄及家屬等嘉賓，現場更由專業導覽解說人員介紹書畫展及特色的閩式建築文化，同時也安排澄清醫院的專業護理人員及救護車隨隊照護，表達台中市最誠摯與貼心的服務。