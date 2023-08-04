該行也上調了全年淨利息收入預期，為78億歐元(約85億美元)，高於此前財測的70億歐元。但是下調了淨佣金收入的預期。

商業銀行為德國知名銀行之一，十多年前政府曾出手紓困，所以該行目前仍由國家持有部分股權。該行目前進行大刀闊斧的改革，裁減員工，縮減分行數量，以回復獲利。

與許多銀行一樣，商業銀行受惠於高利率環境，以及由此而來增加的收入。第二季該行利息收入年增44%。

第二季淨利來到5.65億歐元，高於去年同期的4.70億歐元。商業銀行此前發布的分析師平均預期為5.38億歐元。

第二季營收為26.3億歐元，高於去年同期的24.2億歐元。

該行將壞帳撥備和相關資產減記準備，從1.06億歐元增加到2.08億歐元，但指出該行放貸的品質仍然很高。

由於在六月，法院判決並規定了該行如何處置在波蘭的瑞士法郎貸款，使得商業銀行在第二季遭受3.47億歐元損失。