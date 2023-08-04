金曲歌王陶喆遭知名音樂製作人王治平前妻范中芬指控，在未經她授權將她創作的《金斯頓的夢想》裡的副歌歌詞任意改編，收錄在他的《關於陶喆》歌曲裡，控告陶喆及其母親陶王慶蓉及其相關唱片公司違反《著作權法》，台北地檢署去年不起訴。范聲請再議，北檢二度偵結，仍認為罪嫌不足，今再度不起訴陶喆等人。

范中芬控稱，她在離婚後，發現陶喆2009年發行專輯《關於陶喆》，未經她授權許可之下，陶喆把歌曲《金斯頓的夢想》裡她寫的副歌歌詞隨意更改並收在《有關陶》的專輯裡公開發行，並且和伴唱機業者簽MV重製權合約，還把歌曲上傳至國內外音樂平台供人點播付費下載。

范女因此對陶喆及其母親陶王慶蓉及其所屬的新歌公司，以及授權的種子音樂公司及其負責人吳鋒、偉大文化公司及其負責人江明樺，提告違反《著作權法》。

當時陶喆委任律師具狀表示，新歌公司由他負責，母親只是登記負責人，所有大小事都由他在處理，與她無關，至於改編《金斯頓的夢想》歌詞一事，他則表示，有先詢問過王治平先生，並經過他的同意後才改編，並無違法犯意。

台北地檢署去年調查後認為罪證不足，將陶喆及母親等人全都處分不起訴。但范女不服，聲請再議，台灣高檢署發回北檢續查。北檢二度偵查仍認為罪嫌不足，今二度不起訴陶喆等人。