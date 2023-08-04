航空業熬過新冠肺炎疫情3年的低迷，今年苦盡甘來，業績迎接復甦與高票價的紅利，台灣虎航董事長陳漢銘證實，員工打拚了8個月，上半年營收優於預期，因此破例加發年中獎金，昨經董事會通過，今早已發給員工。

台灣虎航是飛航日本、韓國航點最多的國籍航空，比重佔公司的8成左右，其中日本線一直維持高票價，為台灣虎航帶來可觀獲利。台灣虎航公布第2季財報，累計上半年營收54.73億元，營業利益10.83億元，每股盈餘1.87元。

陳漢銘今日發出內部信給員工，肯定每位員工專注在忙碌的崗位上，反覆演練讓公司能在疫後最短時間內飛到最滿、表現到最好，上半年交出一張優於預期的成績單。

陳漢銘說，由於上半年旅運需求恢復，加上日本旅遊的觀光熱潮，讓台灣虎航在市場取得優勢並帶來亮眼的營收，但隨各機場人力、設備短缺問題，仍有部分航班未如期恢復到預設目標，加上產業供應鏈成本增加，台灣虎航不敢鬆懈，仍然謹慎因應並努力爭取各種增加收益可能性，為下半年做好最佳佈局。

陳漢銘表示，台灣虎航即將在8月15日完成創新版上市，是23年來第3家完成上市的國籍航空，從今往後要為投資人創造更優於預期的獲利，擦亮招牌。

為感謝員工過去幾個月的努力，昨在董事會支持下，台灣虎航破例發放年中獎金，今日已發放。據悉，全公司約有700名員工受惠。