58歲影帝張家輝曾得過2次香港電影金像獎影帝、1次金馬獎最佳男主角獎，最近有人曬出在路上偶遇張家輝的照片，可見他頭髮全白、身材消瘦不少，身上掛了平價單肩帆布包，不仔細看還以為只是某位打扮得體的老伯，完全與張家輝的形象聯想不起來。

張家輝過去演出《激戰》、《証人》、《陀地驅魔人》等電影走紅，據《香港01》報導，近來有人在商場捕獲野生張家輝，可見他穿著經典的白襯衫、灰色西裝褲、運動球鞋，打扮相當平民的在商場血拚，頂著白髮的他讓99%的路人都認不出，唯有認出他的網友發文形容他「低調得像個路人」。

向來就相當敬業、樂於專研演技的張家輝，日前就頂著這頭白髮出席《李後主2023 4K復修版》慈善公映會，被問到為何「一夜白髮」？他賣關子表示這次是為電影犧牲而打造的新造型，希望能突破自己過去給人的形象，成功飾演好新角色。

張家輝和關詠荷結婚後成為寵妻狂魔。（圖／中時資料照片）

張家輝1992年與關詠荷交往，2003年兩人結婚，如今育有15歲女兒張童，張家輝出道多年幾乎是緋聞絕緣體，結婚後更是寵妻狂魔，他和老婆交往時，女方被封為「90年代末無線電視一姐」，名氣收入都大於男方，讓張家輝一度壓力大到決定分手，不告而別到南非旅行，得知姊姊生病後，張家輝才急忙回到香港，發現關詠荷在分手期間依然扛起照顧張家輝姊姊的工作，令張家輝相當感動，回心轉意認定非關詠荷不娶。