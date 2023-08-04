鴛鴦大盜牽手闖民宅，強搶阿公金戒指「覺得不純」返還，下場慘了。

嘉義縣出現一對天兵鴛鴦大盜，有多項竊盜前科的傅姓夫妻，3日下午手牽手進入番路鄉江西村1處民宅欲闖空門，發現高齡85歲老阿公獨自在家，太太以假藉問路名義，搶走阿公手上的戒指後轉交丈夫，丈夫覺得戒指不是純金的，又把戒指還給持拐杖緩慢追出來的老阿公，兩人又手牽手離去，中埔分局3日獲報後，4小時內找到夫妻2人，依強盜罪移送嘉義地檢署偵辦。

中埔分局番路所昨3日早上7點左右，接一名女子報案，指2日晚間6點半左右，有2名陌生男女突然闖入住家內東翻西找，當時只有高齡85歲公公獨自在家，阿公聽到異聲出來查看，男子馬上聲稱是來問路。

此時女子見老翁手上戴1只金戒指，遂強行搶奪該只金戒指，並轉交給男嫌，不顧阿公焦急詢問「為什麼拿我戒指？」，2人得手後就走出屋外，此時男嫌仔細摸了摸金戒指，依職業判斷該只戒指不是純金的，又轉頭交給已慢慢追出來的阿公，兩人再手牽手走出庭院，隨即火速騎上機車逃逸，留下一頭霧水的阿公。

其他家人返家，從阿公手中得知此事，調閱住家門口監視器，果然發現一對陌生男女像小情侶般走進家門，馬上報警，中埔分局獲報後立即成立專案小組，並循線鎖定1對鴛鴦大盜涉嫌重大，發現傅男和高女疑似犯案後在山區四處躲避查緝，經循線跟監，昨中午11點左右在竹崎鄉紫雲村一處產業道路前，逮捕兩名涉案嫌犯，現場起出並犯案時衣物等相關證物。

兩名嫌犯有多項竊盜前科，昨落網時還聲稱忘記闖入民宅要做什麼，佯稱最近失業正在找工作。（中埔分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

中埔分局警方在被害報案4小時後，在竹崎鄉紫雲村一處產業道路前，逮捕兩名涉案嫌犯。（中埔分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

警方表示，30歲傅男和28歲高女有多項竊盜前科，且多在雲林、彰化一帶犯案，昨逮到2人時，傅男還聲稱忘記闖入民宅要做什麼，佯稱最近失業正在找工作，警方訊問後依強盜罪移送。

中埔分局呼籲，民眾平日應做好防竊措施，避免宵小有機可趁，如發現周遭有可疑人、事、物，請立即撥打110報案，同時警告犯罪者勿心存僥倖以身試法，中埔分局一定盡全力打擊犯罪，維護縣民生命財產安全。