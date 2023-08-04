藝人黃子佼先前被爆捲入性騷案，事發後在臉書開直播公開道歉後，竟接連狂爆演藝圈多起黑料，接著一度情緒不穩送醫，引發軒然大波，台北地檢署上個月已分「他字案」，將他列為被告偵辦，預計下午3時半移送北檢複訊，對此，恩師張小燕做出回應。

黃子佼日前遭民眾向台北地檢署告發涉嫌強制猥褻、毒品等罪，北檢今4日指揮北市婦幼隊前往他的住處進行搜索，搜索當下妻子孟耿如全程陪同，後續便由警方帶回婦幼隊偵訊，接著便前往北檢複訊，根據《ETtoday》報導，他的恩師小燕在得知狀況後，僅低調表示：「律師陪同要好好面對」，雖然只有簡短9字，卻不難看出她的沉痛心情。

黃子佼在事發後，由助理代發2萬字長文，對於自己的行為造成所屬經紀團隊困擾，坦言感到相當抱歉，但好在恩師張小燕理性分析之下，想出對策照顧團隊生計，但前提是黃子佼必須找回責任感，不過張小燕被問及黃子佼復出的可能性時，她也罕見撂下重話：「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心」。

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