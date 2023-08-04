旺宏金矽獎被視為國內電子電機相關系所的奧斯卡金像獎，吸引近千位師生熱情參與。(圖／金門大學提供)

「AR穴位解析-岐黃妙訣」透過擴增實境技術與人工智慧技術，辨認臉部及手部穴道。(圖／金門大學提供)

「AR穴位解析-岐黃妙訣」是由金大三年級學生魏仲彥、徐伯元、莊汶娟、李韋德所合作設計。(圖／金門大學提供)

被視為國內電子電機相關系所奧斯卡金像獎的旺宏金矽獎已邁入第23屆，今年有共35所大專院校、284支優秀隊伍、近千位師生熱情參與。首次入圍決賽的金門大學資訊工程系以作品「AR穴位解析-岐黃妙訣」贏得評審團銅獎、指導教授獎、新手獎，以及最佳指導教授獎，共抱回43萬獎金，消息傳回，全校歡騰！

據了解，金大資工系今年是首次入圍旺宏金矽獎決賽，也是參賽隊伍中唯一純大學生所組成之團隊。其作品「AR穴位解析-岐黃妙訣」是由大三學生魏仲彥、徐伯元、莊汶娟、李韋德合作設計，透過擴增實境技術與人工智慧技術來辨認臉部及手部穴道，並利用自行設計的簡易保健養生智慧鏡子、結合手機APP技術，提供使用者相關保健知識，讓使用者在家就可以看到相對應的穴位並進行按摩緩解，未來可能加入頭痛症狀緩解、配合飲食療法等功能。此設計深獲好評，不僅勇奪評審團銅獎，還贏得指導教授獎、新手獎，以及最佳指導教授獎，共抱回高達43萬元的獎金。

金大資工系主任趙于翔表示，該系學生都必須完成一年(兩學期)的專題製作必修課，參與同學們從最初的專題構思，到跨領域結合的概念，再慢慢從廣大且海量題目中選出最具有價值的專題方向，最後努力實現成果作品，這些過程都是對學生最好的學習方式。在專題製作的過程中，同學也嘗試著將作品進行軟硬體的結合，並嘗試將專題作品商品化。另一方面，此作品也通過今年的國科會大專學生研究計畫，並發表於2023離島資訊技術與應用研討會中，亦參加過2022大專校院資訊應用服務創新競賽並獲得兩項佳作的成績。

趙于翔也說，「智慧醫療新藍海」是目前最熱門的主題之一，該系學生一直致力於各學院間的跨域整合與應用，而這次的作品就正好是一個跨領域整合應用開發的案例，透過跨領域整合同學除了自己的專業以外，也可以學習到更多不同領域的知識與技術，甚至達到更多溝通協調技巧的提升。

金大表示，透過這次競賽可以讓學生能更有自信的發揮所長，未來此作品也將結合更多醫療與食療相關的知識，打造出更完整的跨領域整合應用成果，也期望本作品能進行產學合作的推廣，結合更多在地機構，共同推廣與應用此作品。