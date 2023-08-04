新竹市長高虹安上任後推動「祝妳好孕凍卵補助」政策，完善育兒補助措施減輕家長負擔，4日市府在巨城舉辦親善哺集乳室特優頒獎活動，高虹安也同時了解「好孕降臨-免費AMH卵巢功能檢測活動」，盼透過公私協力打造友善生育環境、照護婦幼健康。

新竹市14歲以下人比例為全國最高，市民平均年齡40.33歲，為全國第2年輕的縣市，市長高虹安上任後即規劃「0-6歲市府養」城市願景，推動「祝妳好孕凍卵補助」政策，並完善育兒補助措施減輕家長負擔，讓女性朋友在育兒與工作上取得平衡，進一步鼓勵生育，讓年輕一代「願婚、敢生、樂養」。

新竹市目前共有155處哺集乳室、其中自願設置高達102處，相較去年成長5％，市府也持續辦理親善哺集乳室認證活動，今年共有60處單位通過親善哺集乳室認證、其中46處榮獲特優認證，今舉辦頒獎活動，由高虹安親自表揚。

會場外同時辦理「好孕降臨-免費AMH卵巢功能檢測活動」，提供設籍竹市25至40歲女性AMH抽血檢驗及凍卵補助諮詢服務，高虹安也到場了解並與市民互動，歡迎符合資格的女性朋友前往竹市11家合約醫療院所申請，透過諮詢檢測及早了解生育狀況，預存卵實力。