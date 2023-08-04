受到「超級藍月」天文大潮影響，雲林縣口湖鄉箔子寮漁港因海水倒灌而一片汪洋。（口湖鄉長李龍飛提供）

受到「超級藍月」天文大潮影響，雲林縣口湖鄉箔子寮漁港因海水倒灌而一片汪洋。（口湖鄉長李龍飛提供）

口湖鄉箔子寮漁港附近居民民眾似乎淡定。（口湖鄉長李龍飛提供）

鄉長李龍飛鄉、代表會主席王溪邊趕往視察。（口湖鄉長李龍飛提供）

受到「超級藍月」天文大潮影響，雲林縣口湖鄉箔子寮漁港昨（3日）出現罕見大潮造成海水倒灌，今天（4日）潮位高達1.9米，溢過1.8米的堤防，灌入箔子寮漁港，沿著各大排往內陸竄，倒灌的海水量與規模是30年罕見。

雲林區漁會職員昨（3日）發現箔子寮漁港的水位高到岸邊，海水已從低窪缺口處溢流到漁港內，漁會大門口停車場、直銷中心周邊都積水，奔相走告快移車以免汽車底盤泡水報廢。

據了解，農曆初一至初三、十五至十八都會有大潮，同一個月內的第2次滿月稱為「藍月」，月球最接近地球時是「超級月亮」，今年8月2日、8月31日會出現近距離滿月的「超級月亮」，超級月亮和藍月同時發生稱為「超級藍月」。

日前漁民為避免船隻因海水滿溢碰撞岸邊，都加強船隻固定與增設防撞片。昨日海水滿潮的海水流入港口，半小時後逐漸退去。

沒想到今（4日）滿潮位更滿、更高，高達1.9米，箔子寮港區、排水、馬路全被海淹沒，鄉長李龍飛鄉、代表會主席王溪邊趕往視察。

除了港區、馬路被淹，海水供水廠也泡在海水裡，下崙大排也灌滿海水，部分低窪魚塭被淹沒，業者趕忙啟動水門排

漁民表示，根據長年經驗與氣象資料研判，3日午夜與4日中午左右會再出現同樣情況的大潮，沒想到竟會這麼嚴重。

氣象局粉專日前曾提醒，7月31日至8月4日是台南、高雄、屏東、台東、基隆北海岸、東北部沿海地區的「年度大潮 」，8月1、2日預計是潮位最高的時期，提醒沿海低窪地區的朋友，漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水。

這幾天，屏東東港及高雄旗津港都發生滿潮海水倒灌，箔子寮則到今天淹得嚴重。