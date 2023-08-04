國際獅子會300E-3區高雄市愛益獅子會將於10月21日在夢時代廣場舉辦「2023 JOIN IT愛在益起ESG永續公益路跑」活動，相關單位於4日在高市議會舉辦宣傳記者會。（高市議會提供／洪浩軒高雄傳真）

近年環境永續議題受到各界關注，ESG永續發展已是各企業的重要實踐指標之一，國際獅子會300E-3區高雄市愛益獅子會將於10月21日在夢時代廣場舉辦「2023 JOIN IT愛在益起ESG永續公益路跑」活動，相關單位於4日在高市議會舉辦宣傳記者會，並特別邀請藝人女神「拐拐」換上紀念款跑衣，展示環保素材且CP值超高的各項完賽禮。

「2023 JOIN IT愛在益起ESG永續公益路跑」預計號召5000位跑者共襄盛舉，特別在4日於高市議會舉辦宣傳記者會，「拐拐」也換上紀念款跑衣，展示各項完賽禮，路跑當天將使用太陽能綠電、電子證書及環保杯，讓民眾在參與公益之餘，也能同步愛護地球。

此次賽事分為3K組、10K組、21K組，只要參賽者完賽即可獲得排汗紀念T恤、獎牌、環保杯、輕巧後背包及內含百家食住遊購行優惠的「愛益ESG永續卡」，還贈送價值上千元的抗UV偏光運動太陽眼鏡，另外UV100防曬專家也特地加碼贈送21K跑者多功能涼感巾，歡迎大小朋友一同共襄善舉。