警方循線逮捕洗錢共犯。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

兄弟檔提領詐騙集團鉅額贓款。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄去年底一對王姓兄弟檔自稱虛擬貨幣商，向銀行提領逾1億元，遭行員起疑報警。警方獲報展開追查，發現王姓兄弟檔竟是洗錢集團首腦，循線將2人逮捕，並查獲高姓兄弟檔等7人共犯。據悉，初步至少有119人被害，不法所得約1200萬元，王、高兩兄弟檔是姻親關係，高姓兄弟姐姐也參與其中，一家5人都在洗錢，王姓兄弟檔落網後還在警方面前比YA，態度十分囂張，全案依洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦。

去年11月間，38、34歲王姓兄弟前往前金區中華三路、中正四路某銀行，向行員提領超過1億元現金，當時行員起疑遇詐報警，新興分局警方獲報到場，當時王姓兄弟檔都自稱是虛擬幣商，才會一次提領大筆現金交易，員警當下就先做帳戶紀錄後，確認王姓兄弟不是被詐騙後就離去。

直到新興分局陸續有接獲不少被害者遭詐報案，並發現王姓兄弟檔帳戶有異常，於是立即與高雄市刑事警察大隊科偵隊成立專案小組，追查匯款交易明細資料發現，曾有高達119名被害人受詐騙款項輾轉流入該帳戶，於是馬上報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組循線在當年12月間，前往某銀行門口，逮捕正取完詐騙贓款的王姓兄弟檔，並查扣200多萬元贓款。然而王姓兄弟檔落網後，哥哥居然不知悔改，還在警察拍照存證時，向鏡頭比YA，態度十分囂張。

警方循線繼續追查，發現王姓兄弟檔還有多名共犯一同參與，將鉅額贓款全數匯進洗錢水房存放，並換取等值的泰達幣（USDT）。警方隨後至今年3月間執行多次逮捕行動，破獲藏身台北市住宅區洗錢水房，兵分多路逮捕32、31歲高姓兄弟檔、34歲高姓兄弟姐姐、黃姓男子、丁姓男子、陳姓男子、林姓男子等7名共犯到案。

另外，警方也查獲10支手機、2台筆記型電腦、點鈔機、金融卡、帳戶存摺、現金贓款計612萬8000元，泰達幣計18萬8791.8顆(價值約575萬8000元)，不法所得共計約1188萬6000元。

據悉，王姓兄弟中的哥哥娶高姓兄弟的姐姐，雙方互為姻親關係，卻一同加入洗錢行列，讓警方直搖頭。全案依詐欺、洗錢防制法、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；王姓兄弟中的哥哥、高姓兄弟3人由檢察官複訊後，向高雄地方法院聲請羈押獲准，其餘犯嫌則以5至15萬元交保。

而高雄市警方屢破詐團案，最高檢察署檢察總長邢泰釗特地於昨日南下，嘉勉偵辦人員辛勞，並於高雄地檢署頒發獎狀，肯定辦案成果，並期許充分運用科技工具輔助偵查，嚴厲懲治詐騙集團。