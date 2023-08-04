在柬埔寨豬仔案扮演積極角色、成為兩岸知名刑警的警政署刑事局國際刑警科科長李泱輯，從警20多年來以辦案認真、好人緣出名。其實他出身工人家庭，因家中變故放棄台大歷史系而選擇公費的警大就讀，只希望減輕爸爸肩頭上的負擔，大三那年爸爸因病離世，怕日子久了對爸爸回憶模糊，他把臉書生日設為爸爸生日，更承繼父親在家族中的角色，不求回報照顧有需要的親戚。

李泱輯在家中排行老二，上有哥哥和小5歲的妹妹，三兄妹裡他長得最像爸爸，從小就是爸爸的跟屁蟲。爸爸只念到國中被送去當焊接學徒，後來出師成為小承包商，但頂著大太陽在屋頂焊接，辛苦難為外人道。爸爸在他唸大學時離世，留下的拖鞋已經磨破穿壞，更怕對爸爸的記憶一點一滴流失，李泱輯刻意將爸爸的生日設為自己臉書生日，每年的12月20日友人們紛紛獻上祝福，他也不明說「就當大家幫爸爸慶祝，謝謝所有的朋友！」

除了經辦柬埔寨豬仔案受國際矚目，台南角頭陳建寧逃亡海外22年，日前在菲律賓落網，擔任刑事局國際刑警科長的李泱輯親自將他押解回台。（圖／報系資料照）

記憶中那個「老派爸爸」，是個很有責任感的男人，投入所有心力養家賺錢從不喊累或苦。李泱輯說高中時父母離婚，他的世界突然垮了，不但家沒了、房子變賣、他跟著爸爸租屋居住，後續爸爸買房又被騙百萬元，生活急遽走下坡，父親咬牙苦撐，但從不曾將擔憂或傷懷表現在臉上。

因為家中變故，李泱輯大學聯考雖考上台大歷史系，卻選擇去讀警大。在那年代考上全台最高學府，應是全村敲鑼打鼓，貼紅紙慶祝上台大，但他憂心家中經濟「知道爸爸很辛苦，不想因為唸書增加他的負擔」，李泱輯選擇完全公費的警大，父親不是不知道兒子的貼心，只告訴他「你想好就好了」，爸爸仍不捨「將才兒子」成未來的「賊頭」，暗暗示意之下姑姑等親戚陸續來勸說，李泱輯反倒以「念警大不用錢，免做兵、還有錢能領」說得對方無話可說，再讓親戚們去安慰爸爸，讓他放心。

李泱輯當年捨台大念警大，爸爸開著沒冷氣的貨車花了7、8個小時北上看愛子，那時爸爸衣服汗濕的畫面是最能觸動他心頭的記憶。（圖／民眾提供）

北上念警大後，因為離高雄的家很遠，一個月懇親一次，李泱輯並不奢求家人來探望，他人緣很好，通常同學父母來他都被邀請一起團聚。某次懇親會，李泱輯正與同學家人們開心聊天卻突然被召回，原來是父親來了。「我看到爸爸又驚訝又開心，他風塵僕僕，頭髮凌亂、襯衫幾乎濕透，大熱天從高雄開著沒有冷氣的二手貨車北上，中間還爆胎，開了7、8個小時只為看我一眼」憶起這畫面，李泱輯眼眶紅了，心中想念跟感動、不捨情緒全湧上，鐵錚錚的國際刑警泣不成聲，人說男兒有淚不輕彈，但是爸爸永遠在他心中最柔軟的地方。

那年和爸爸的見面僅1小時就得收假，「爸爸想來看我現在念書的地方，發現我過得好像還不錯，才終於放心」。只是人生的關卡很多，大三那年他被叫回高雄，臉色蠟黃的爸爸沉重告訴他自己罹患肝癌，接著便是多次進出醫院，他印象最深刻的是有一次他和爸爸在急診室走廊睡了三天，眼睜睜看著周圍的病人安排到病房，但他們仍等不到。

爸爸從生病到離開前後僅8個月，病榻上的爸爸遺言是「照顧好妹妹，照顧好家裡。」李泱輯說自己從小和爸爸騎著偉士牌四處到親友家串門子聊天，很清楚每個人家中情況，如有人發生困難，「爸爸身上有多少錢就掏多少錢給對方」，不求回報。如今妹妹已結婚成家，他也結婚有女兒、成為爸爸，還是家中第一個碩士，他接下爸爸的棒子繼續守護家族親戚，「我終於可以告訴爸爸，他交代的我都做到了。」