由於梨樹飛達董事長，手握百分之百的控股公司Isu股票，初步估算之下，這位董事長以及家族有持股的人，手中梨樹飛達的股票，若計算到8月3日，價值已經大增至少8億美元。

人工智慧AI議題，儼然已成億萬富翁的製造機器。根據彭博社統計，人工智慧標竿業者Nvidia的台裔美人執行長黃仁勳，財富光在今年就暴增近3倍，高達399億美元。

台灣元大證券的韓國分公司指出，韓國除了梨樹飛達外，幾乎沒有韓企有向Nvidia以及谷歌供貨。如果人工智慧AI話題能一直熱下去，市場對這家成立於1972年，並於1989年開始涉獵PCB的韓國科技業者，也會愈來愈感興趣。

韓國券商SK Securities認為，近年來，承接了AI熱潮的梨樹飛達，已將事業多角化經營，像是有大客戶通訊大廠諾基亞以外，還增加Alphabet以及Nvidia等重量級的科技巨擘。

根據統計，今年首季用於人工智慧AI加速器的主機板訂單，年增近8倍，達473億韓元，約0.36億美元。其它技術精進的PCB業者還有日本的Ibiden（揖斐電），台灣的欣興（3037），還有三星電機（Samsung Electro-Mechanics）。

彭博社表示，儘管梨樹飛達今年前3個月營收，較2022年第4季成長3.9%，且來到1720億韓元，不過整體來看，營業利益卻下滑33%，至202億韓元。

SK Securities預估，梨樹飛達今年營利應會減少，部分原因是這家韓企的人工智慧AI產品，不像電信設備的利潤這麼高，但對梨樹飛達後市還是保持樂觀態度。AI相關產品銷售量，日後只會多不會少，梨樹飛達很明顯的就是直接受益者。

產業分析師表示，中國大陸與美國之間日益緊張的關係，也有利梨樹飛達的業務擴張，因為美國業者偏好採用非中國大陸體系的供應鏈。預估今年AI相關業務，將占梨樹飛達兩成，到2024年時至少上看3成。

彭博社報導，人工智慧AI似乎不像是一種很快就會退燒的話題，AI或許會改變產業的結構性，就像以前個人電腦PC以及智慧手機那樣。因此，梨樹飛達的前途似錦，可說是一片光明。