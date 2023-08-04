華碩目前旗下針對不同類型的需求者，推出三大系列的創作筆電，包括ProArt Studiobook、Zenbook Pro與Vivobook Pro三大系列，幫助消費者依個人需求，快速選擇適合的完美筆電。

最新旗艦級的Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ)，號稱史上最強Zenbook除頂尖規格與絕佳繪圖效能，Zenbook Pro 16X OLED最高採用16吋16:10 3.2K 120 Hz OLED觸控螢幕，具備劇院級100% DCI-P3色域，通過PANTONER色彩認證、降低藍光傷害，高色準、色彩逼真，擁有無與倫比的極致效能。

ASUS IceCool Pro散熱系統與AAS Ultra設計，將TDP提升最高達185 W，直覺易用的ASUS Dial繪圖旋鈕可自定義功能，透過指尖精確操作創作軟體，實現流暢高效的工作流程。ASUS智慧燈效系統呈現多種互動/提醒效果，亦可自訂各種動態燈效，營造專屬氛圍。隨附ASUS Pen觸控筆，輕鬆揮灑創意不設限，登錄即享Adobe Creative Cloud 3個月免費訂閱。在售價方面，目前也是華碩創作者筆電筆電中較高門鑑的，建議售價12萬4900元。