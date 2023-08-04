國家中山科學研究院九鵬基地3日傳出爆炸意外，共有4人受傷；基隆市祥豐營區7月24日則發生120迫擊砲彈爆炸意外。國民黨立委鄭麗文痛斥，軍營連連發生爆炸事件，總統蔡英文指示全力協助救治就沒有然後了，並感嘆「國軍士氣低落不是沒原因的」。

九鵬基地推研廠昨驚傳爆炸意外，中科院化學所長余鳳兒表示，案發時4人正執行4批200至500公斤的餘料銷毀，執行到第3批布線時，突然不明原因燃燒，因推進劑餘料屬於高能量，閃燃瞬間溫度高達2000至3000度，而工作人員穿的防焰服只能抵抗800至1000度高溫，是造成4人輕重傷的關鍵原因。余鳳兒強調，當時所有工作人員都照標準流程工作，前2批執行很順利，第3批突然閃燃，可能與戶外高溫有關。針對此事，總統蔡英文指示，要全力協助救治事宜。

對此，鄭麗文今（4）日在臉書痛斥，曾有745天沒接受媒體訪問的蔡英文再次受訪，是因為兵役延長，如今軍營連連發生爆炸事件，蔡英文僅指示全力協助救治，「就沒有然後了」。

鄭麗文認為，這次出意外的推進劑研製廠2022年6月才啟用，工作人員依照SOP都會出這麼嚴重的意外，難道蔡政府不需要重新檢討作業流程？且若連人員的裝備都不足，怎還敢要別人家的孩子去執行作業？鄭麗文更痛批，上次基隆爆炸事件，還要士官用自購止血帶救治，一堆裝備留著做檢查用。上述種種事蹟讓鄭麗文不禁感嘆「國軍士氣低落不是沒原因的」。

鄭麗文直言，蔡政府是史上最會花錢的政府，特別預算常態化、舉債超過兩兆元，執行這麼危險的任務，連無人自走搬運車都沒有，這麼多錢到底都花去哪了？