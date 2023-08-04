台灣年紀最大的死囚、71歲的王信福，因被控在1990年槍殺2員警，2011年遭判死定讞，他聲請釋憲主張，《刑事訴訟法》第 159-3條規定，被告以外之人，接受警方偵訊內容的證據，違憲，聲請釋憲，另一名死囚沈鴻霖也以同樣理由聲請釋憲，憲法法庭共併5案審理後，判決合憲。2名死囚除本案外，另有他案目前由憲法法庭審理中。

憲法法庭指出，審判中，證人因死亡或所在不明而無法傳喚或傳喚不到，如其警詢有可信之特別情況，且是證明犯罪事實所必要，於法院充分保障被告訴訟上防禦權，且另有唯一或主要證據時，得為證據。

王信福1990年8月10日凌晨到嘉義的卡拉OK慶祝開幕，與現場2名已下勤員警起爭執，臨時起意將槍枝交給同行男子陳榮傑，扶著陳的手肘說「結掉這兩人！」陳便開槍打死2員警。

王被依殺人罪起訴後潛逃大陸，因受病痛所苦，2006年持假護照入境台灣，在機場遭逮，最高法院2011年7月27日判他死刑定讞，律師團曾提再審、非常上訴及釋憲聲請，但都遭駁回。王目前仍關押在台南看守所，是全台最老死囚。