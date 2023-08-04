AI飆股緯創今年股價狂漲了5倍，也吸引不少當沖仔進場賺價差，近日連吞3根跌停，讓不少「沖浪客」輸到脫褲。一名網友表示，這3天緯創突然跌停，讓他「當沖沖不掉」，付不出100萬，著急地向他人求救；對此，科技專家許美華想起好友靠股票賺破5億身價的故事，她呼籲年輕股民：「千萬不要槓桿操作！」。

證交所2日公告證券商申報投資人違約交割，緯創合計違約金額達4865萬餘元，是今年最大違約交割案。

一名網友在Dcard上發文稱「當沖沖不掉...沒錢補...拜託救救我」，原PO表示，緯創連3天跌停太突然，讓當沖的他根本出不掉，現在要補100萬，但根本沒錢補進去，求救其他人「請問我是不是要違約交割了？有人可以借我錢嗎…？好想打當沖AI的自己…」。

看了原PO的慘痛經歷，讓許美華有感而發，在臉書發文，想起自己老朋友的投資故事，「他是當年我身邊，最早靠股票賺到身價破5億的人，當時還幫老爸請司機、買勞斯萊斯」，好友說了經典名句「股票讓他從無到有…從沒有負債變有負債」。

許美華透露，好友過去不只融資、當沖，所有槓桿操作都玩，因此很快身價就破億了，但也很快就負債幾億，之後年紀輕輕就抑鬱重病而終。

許美華警惕年輕人，千萬不要以為賠光是最慘的事，因為最慘下場是「賠光又負一屁股債」。她強調，只要決定投入金融槓桿操作，一定會碰到保證金不夠被斷頭，只是時間早晚而已，不要以為自己比別人厲害，她最後給年輕人三句投資建議：「千萬不要槓桿操作！」