聯電先前法說時預估，由於市場復甦不如預期，第三季晶圓出貨量預期將季減3～4％，加上新產能開出，稼動率估降至64～66％，成本增加預估將侵蝕毛利率1～3個百分點，但美元平均售價（ASP）預估將季增2％。

聯電總經理王石表示，由於供應鏈持續調整庫存，第三季晶圓需求前景尚不明確。雖然公司在第二季看到復甦微光，但整體終端市場的氣氛仍然疲弱，預期客戶在近期內還是會維持嚴謹的庫存管理。

儘管下半年整體大環境可能不如預期，但王石認為，聯電在嵌入式高壓製程等特殊製程方面擁有強大領先地位，將使22/28奈米的業務維持十足韌性。同時，聯電正加速展開提供客戶所需的矽中介層技術及產能，以滿足新興人工智慧（AI）市場需求。

聯電表示，隨著南科Fab 12A廠區22/28奈米新產能開出，第三季產能估增至約266萬片8吋約當晶圓，季增1.26％、年增4.73％。今年資本支出維持約30億美元不變，其中9成用於12吋產能、1成用於8吋產能。

投顧法人預期，聯電第三季旺季不旺，營收將持平小降、表現略優於預期，但毛利率承壓、稼動率下滑估使獲利衰退逾16％，全年營收估衰退約2成、獲利衰退逾32％。由於訂單能見度不佳，將評等自「買進」調降至「中立」、目標價自56元下修至50元。