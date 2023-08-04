YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」擁有585萬訂閱，目前所有影片累計17億點閱量，光靠頻道收入就破億，不過卻被另一名YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」踢爆有抄襲日本影片的嫌疑，對此，他稍早首度做出回應，強調：「任何客觀事實都不是我的原創」。

老高指出有16位未訂閱頻道的「未抬頭」網友，近來不斷在影片底下留言，指控本頻道的一期內容並非原創，對此，老高表示頻道所有內容均來自網路及書籍，除了自身觀點和想法之外，都是靠著蒐集訊息提供給網友，接著舉出「光速不變不是我發現的，1+1=2也絕非我的原創」為例，隨即強調：「任何客觀事實都不是我的原創， 就連我寫的這些文字，是誰創造的我也不知道， 如果你追求原創，請移步自創，最重要的是小茉和頻道觀眾，從來沒有要求我原創」。

老高對於被控抄襲做出回應 。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao Youtube）

老高表示對於某些人要求頻道內容必須「全新創作」，但礙於能力實在有限，加上不符合頻道宗旨，只能期盼所有人見諒，他指出不排除類似指控仍會再次出現，目前只能欣然接受一切，但他強調：「小茉沒有很欣然，並向你們強推她的LINE貼圖」。

YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」除了踢爆老高涉嫌抄襲影片，更指出他會用標題「綁架」閱聽眾，待流量達到設定目標後，便會去更改YouTube標題，避免引發過多負面討論，接著驚爆老高的實際訂閱數落在295萬到310萬，剩下280萬訂閱其實「不是人」，再度掀起話題。