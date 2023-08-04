根據調研單位Counterpoint Research統計，第2季期間，華為在中國大陸整體手機市場約占11.3%比重，落後Vivo以及蘋果等5家競爭對手。Counterpoint Research認為，華為有成長，主要是供應鏈斷鏈問題解決後，產品恢復正常供應。

路透社認為，在美國一直強力打壓之下，使得華為4G手機的生產過程中頗不順遂，缺乏高端新產品問世，使得華為不僅在全球，同時也在中國大陸的市占率節節退敗。

以安全為由，歐美政府已把華為打入具風險的名單中，但華為卻否認歐美的指控。據悉，華為內部的鴻蒙操作系統（HarmonyOS），在過去4年中克服許多挑戰，目前該系統有高達220萬名研發相關人員。

上個月，路透社接獲爆料，儘管美國政府處處限制，但外界預估華為將在2023年底前，藉由在中國大陸內採購晶片的方式，重新開始生產5G智慧手機。不過，華為卻拒絕置評此消息。