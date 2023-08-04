阿南達艾華靈漢在《神探坤潘3》中飾演主角坤潘（HBO提供）

泰國男神馬力歐莫瑞爾在《神探坤潘3》有精彩動作戲。（HBO提供）

馬力歐莫瑞爾（左起）、阿南達艾華靈漢、帕金庫姆維萊薩克在《神探坤潘3》中攜手合作。（HBO提供）

泰國奇幻動作電影《神探坤潘3》由阿南達艾華靈漢、馬力歐莫瑞爾、帕金庫姆維萊薩克領銜主演。馬力歐曾以電影《初戀那件小事》紅遍亞洲，成為台灣最紅泰國男星，此次接受台灣媒體專訪，他開心地向台灣粉絲打招呼，並表示：「我去過台灣很多次啊！很想念台灣，想再去見見我的粉絲。」

馬力歐在受訪過程非常專心地與演員阿南達討論拍戲過程，但一聽到「台灣的粉絲」便笑得很開心，一直重申希望能再來台灣走走。大多數嘗試戀愛作品的他，提到在《神探坤潘3》中的精彩動作戲，直呼：「非常困難、很有挑戰性」但也笑說是個很棒的回憶，跟大家玩得很開心。

《神探坤潘3》改編自泰國傳奇人物坤潘的故事，傳說坤潘是一位有異能的警探。該角色由泰國知名演員阿南達演出，他曾以恐怖電影《鬼影》紅到好萊塢，該片更被美國翻拍成恐怖片《鬼照片》。阿南達提對於《神探坤潘》系列來到最終集，心情十分複雜。阿南達表示「坤潘這系列陪我走了快10年，像是成為了一部分的自己。」電影中，坤潘有著十分吸睛的「八字鬍」，阿南達笑說「大家都說坤潘有特異功能，他的特異功能就是八字鬍啦！」

除此之外，坤潘在傳說中被形容成「桃花超旺的警探」，那阿南達私下桃花也很旺嗎？阿南達馬上擺手說：「不！就算旺，也是以前的我啦！我剛結婚。」，阿南達2月剛與愛情長跑5年的女友Nichath結婚，提到婚後生活，阿南達不改幽默本色回應「多賺錢！繳房貸。」