知名Youtuber「老高和小茉」擁有585萬粉絲訂閱，近日被另一名YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」爆料其內容並非原創，稍早老高在頻道內回應：「任何客觀事實都不是我的原創，就連我寫的這些文字，是誰創造的我也不知道，如果你追求原創，請移步自創」。而關於老高和小茉還有許多神秘謎團，4年前老高曾上Joeman的節目，直言自己雖然靠影片賺了不少錢，但他和太太都不是全職Youtuber，也公開私下真實工作是什麼。

網紅夫妻檔老高和小茉5年前開設頻道，至今不論是點閱或內容都可說是華人說書界的Youtuber天花板，4年前他曾接受Joeman專訪揭開神秘面紗，他當時表示自己並不是全職Youtuber，私下還有其他正職工作，老高的正職是IT方面的顧問，他大學在大連就讀，念的是機械，2004年才到日本，他回憶當時有個日本企業來他學校招聘，他被雇用便隨公司到日本來生活。

【Joeman Show Ep18】獨家揭密！老高與小茉的愛情故事！ft.老高 Kuaizero

至於小茉的工作也不是單純的家庭主婦，老公寵溺說：「她自己想幹什麼就幹什麼」，舉例小茉有時會想投資房地產，既然這工作不需要雇人，「只要買下來就可以」，老高也會放手讓妻子去投資，讓Joeman驚呆問說所以小茉有可能走在東京街頭，看到這房子不錯，就直接買了？老高則回應不會直接買，小茉通常都會去研究一下。

老高表示，會開始發展說故事類型的影片是因為小茉以前睡前都會放說故事的音檔助眠，但往往是小茉睡著了，老高被吵得不能睡，又不敢擅自作主意關掉，後來便決定自己親自出馬給老婆講故事，說著說著便被提議提議拍影片，但小茉一開始不喜歡，後來才漸漸接受，老高說自己準備一集內容大約需要3天時間，拍攝只需1小時，但必須要趁小茉心情好的時候才能拍，而且小茉對拍攝時間有很高的要求，不對的時間、不對的光線就會拒絕拍攝，讓老高無奈笑說太太心情好不好差很多，她心情不好可能就不發問，「這個配合就沒有了」。