韓國女團T-ara成員芝妍去（2022）年12月與職棒選手黃載均舉辦婚禮，許多圈內好友都到場祝賀，恭喜她邁入人生新的階段。怎料，芝妍升格人妻不到1年，近日她在YouTube頻道更新的影片中，驚吐「有料想過婚後工作會減少，沒想到突然沒有任何工作機會」，讓她感到空虛又心累。
芝妍在YouTube頻道最新影片中，深夜與女性友人前往咖啡廳，途中聊到結婚8個多月來的變化，她語氣低落地講到，她知道以偶像這個職業類型，結婚算是一件大事，「我有預想過婚後工作會減少，但親身經歷後才發現很累，一開始的時候更累」；芝妍透露在婚後，幾乎沒有工作機會，與以往大不同。
對此，芝妍發現婚後的她與婚前還是忙於演藝事業，但相比下變得很閒，她更對先生黃載均求救，表示「感到有點慌了」，更悲觀地認為，過去忙碌的演藝工作成就都被結婚這件事覆蓋；不過，芝妍最後補充說，「這些都是我的選擇，我認同也會接受」，她認為只是面臨人生階段改變，每個人都會遇到並要學著面對。
另外芝妍提到，先生黃載均一直很支持她，還說「想做的都去做，不要感到有壓力」，讓她一度動念去打工，結果讓好友大驚直言「荒唐！」。而這段Vlog影片不僅敘述芝妍婚後的感想，也是她時隔2年終於更新的影片，讓許多粉絲都很開心「她回來了」。
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