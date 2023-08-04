2024大選，在野陣營是否合作成關注焦點，民眾黨主席柯文哲日前表態，不會故意在台北市松山信義選區提名候選人，拉下國民黨參選人徐巧芯，也說兩人有共同理念和價值。對此徐巧芯今(4日)受訪時回應，「讓新潮流貪婪的樣子，消失在台灣的政壇上」，可能是他們之間共同的理念價值跟目標。不過被問及柯「禮讓」有沒有感到受寵若驚，徐巧芯也大笑說「對阿」，因為她也是看柯受訪才知道此事。

對於松信選區是否會是「藍白合起手式」，徐巧芯表示，如果可以變成藍白合的特定示範區也蠻好的，但合作不是基於利益分贓或交換，而是大家對於理念和價值要有共識。

徐巧芯指出，她的對手是「想要去高雄當官的(台北市議員)許淑華」、是新潮流成員之一，柯文哲曾說「新潮流不倒，台灣不會好」，有的時候不是要對抗整個民進黨，而是整個民進黨裡面，新潮流的吃相就是最難看，應該要優先被擊倒。

徐也提到，國民黨在中一選區可能會禮讓民眾黨參選人蔡壁如，對上新潮流的立委蔡其昌，而她也是對上新潮流的許淑華，「讓新潮流貪婪的樣子，消失在台灣的政壇上，可能是我們共同的理念價值跟目標」，所以松信選區才有機會劃定為藍白合優先示範區。

徐巧芯也希望，未來在立委提名上有更多空間跟可能，因為政黨輪替、國會過半是在野黨最大的目標。

對於柯文哲被堵麥時沒有否認「禮讓」一說，會不會感到受寵若驚，徐巧芯也大笑說「對阿」，因為她也是看節目才知道，上一次跟柯文哲見面是黨內初選期間吃涼麵，之後都沒有私底下的接觸。

徐巧芯也說，有的時候談藍白合，不只是柯文哲、侯友宜要不要整合，其實2024年包括立委選舉，黨主席朱立倫看的是全局，不只是總統大選，也會看說在立法院席次上，國民黨怎麼極大化，政黨輪替要怎麼做到，國會要怎麼過半，這也會是關注的焦點，在藍白有合作可能的選區，在野黨共同監督執政黨，這是民眾想要看到的。