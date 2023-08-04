YELLOW黃宣在《他馬克老闆》飾演死神，會如同《阿拉丁》神燈精靈般現身。（氧氣電影提供）

由人氣職場網路漫畫《我是馬克》改編的最新奇幻職人喜劇電影《他馬克老闆》，將在9月28日中秋連假檔期歡樂登場，並在9月22日推出優先口碑場。4日前預告一出立刻引發討論，搞笑直戳辦公室社畜日常，網友狂笑：「太白爛了！」

在《他馬克老闆》前導預告中，盧廣仲化身辦公室社畜馬克，面對老闆不斷交待新的事情、老鳥不想做的都丟給菜鳥的「辦公室文化」，辦公桌上堆積如山的文件，工作根本沒有做完的一天，令人崩潰，終於加班到極致之後，一個魔幻的角色死神出場。有趣的是，在黃宣飾演的死神如同《阿拉丁》神燈精靈現身之後，居然一反過往死神的樣子，還叫馬克喊他「阿死」，阿死的糾纏，整個辦公室似乎完全跟著變了，一下子身邊討厭同事的「放箭」、「甩鍋」神奇地真實出現，連辦公室都突然變成「戰場」，一連串荒謬、有趣的發展，令人好奇馬克的社畜人生將會如何改變。

盧廣仲透露，雖然在大學時期有過打工的經驗，但是從來沒有經歷過打卡上下班的辦公室生活，反而這次《他馬克老闆》成為他的第一次上班族體驗，當所有演員穿上戲服站在劇組陳設的辦公室場景裡面，好像真的在上班一樣。不過，他表示，跟《花甲》系列演出不同的地方是難在台詞，因為《花甲》都是圍繞在家庭之間的閩南語對話，跟他的成長背景相似，但是《馬克》台詞的辦公室用語有些不是他平時會說的話，讓他花了一段時間去消化這些台詞。

導演瞿友寧此次再度挑戰喜劇，直言喜劇是最難的表達：「因為悲劇是勾起觀眾的惻隱之心，只要有點感性就容易引發，但喜劇在挑戰觀眾的笑點，通常都會想拚一下，我看你們拍得有多好笑？」即便如此，導演還是希望努力試一下：瞿導說：「我覺得喜劇在現在這個社會上有存在的必要性，現在的人都太緊繃了，需要一些作品來放鬆一下！」

對於首次嘗試的喜劇演出，盧廣仲希望觀眾「看完電影能很放鬆的吃頓晚餐」這就是最大的滿足；而黃宣面對此次首部演出的電影，有著滿滿期待：「希望透過這部電影可以把你日常不滿及牢騷抒發出來，笑完再哭、哭完還可以再笑，帶著飽滿的心情、鐵一般的心腸面對明天的工作，加油，你不寂寞！」他希望這部電影可以帶給大家力量，面對每一個明天。