清原果耶的超齡演技讓她在日本人氣爆紅。（甲上娛樂提供）

日片《快一秒的他》改編自金馬獎最佳劇情片《消失的情人節》，岡田將生和清原果耶飾演快男慢女CP，不僅將原片角色性別翻轉，還施加專屬日本版獨有的「魔法」，故事舞台搬至古城京都，輕復古元素引爆浪漫氛圍，今（4日）正式預告與正式海報亮相，3人特地用苦學已久的中文自我介紹，與台粉相約9月1日戲院見，誠意滿滿，宮藤官九郎在導演說中文的時候在旁跟著對嘴，認真萌樣全被錄下。

年僅21歲的清原果耶曾獲「日本奧斯卡」最佳女配角、羅馬亞洲電影節影后殊榮，超齡演技讓她勢不可擋，她和岡田將生4年前在NHK晨間劇《夏空》飾演兄妹，這回升格快男慢女CP，清原果耶表示：「我們倆隔了幾年又有機會再度合作，而且可以一起完成一部電影作品，讓我非常開心！和山下導演則是第一次合作，他對於作品裡所要表現的氣氛非常重視，也盡量讓片場呈現出一股柔和的氛圍，這點讓我印象深刻。」

進入角色前，清原果耶特地看了原版做功課，透露觀影心情充滿悸動感，「我在觀賞原作電影時，對於2位主角不斷擦身而過，覺得是一件十分惹人憐愛而且十分悲傷的事，內心也因此感到非常悸動。」她提到宮藤官九郎改編的劇本就像是施了魔法一般，「我在努力閱讀劇本的同時，也拚盡全力讓自己活在麗華這個角色裡了。」

《快一秒的他》劇情描述在郵局工作的皇一（岡田將生飾）邂逅街頭賣唱的櫻子（福室莉音飾），總是快世界一秒的男孩早一步暈船，以為終於找到真命天女，並精心安排煙火約會，隔日醒來卻腦袋一片空白，只留滿口袋的細沙，和不知為何曬得紅通通的肌膚。皇一向警方報案自己遺失了「昨天」，沒想到破解懸案的關鍵，竟然藏在海角天涯的信箱裡。更奇妙的是，每天帶著相機來買一張郵票、總是慢世界一秒的女孩麗華（清原果耶飾），早已掌握一切祕密。將於9月1日在台上映。