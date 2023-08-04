台東縣長饒慶鈴今早透過臉書發文，台東各漁港在前瞻計畫獲得「0」補助。(摘自饒慶鈴臉書／蔡旻妤台東傳真)

前瞻建設經費引發關注，針對高雄前鎮漁港翻新經費達81億元，台東縣長饒慶鈴今早透過臉書發文，台東各漁港在前瞻計畫獲得「0」補助，高雄市長陳其邁卻指出包台東富岡、新港漁港獲5.2億元、大武漁港1.8億元。饒慶鈴回應，這些是交通部公務預算，台東漁港在「前瞻計畫」中得到的補助的確是「0」，而富岡港旅運量在民國109年達到77萬人次，對離島觀光發展及交通至關重要，希望中央能重視台東。

饒慶鈴表示，針對陳其邁市長指稱，台東富岡漁港、新港漁港、大武漁港曾獲中央7億元補助，饒慶鈴縣長表示，這裡面有部分是颱風災修或疏濬經費，多來自交通部公務預算，在「前瞻計畫」中得到的補助的確是「0」，而富岡港旅運量在民國109年達到77萬人次，對離島觀光發展及交通至關重要。

饒慶鈴強調，對台東來說，最重要最迫切的就是提升對外交通。目前花東鐵路雙軌電氣化通車目標設在2027年10月、南迴鐵路全線雙軌化進度還卡在評估階段，這是台東對外最重要的2條鐵路生命線，希望中央能夠多重視台東。

媒體關心饒慶鈴發文目的，她強調並非想要引戰，而是希望中央看見地方困境，多重視台東。