累積一點一滴進步，勝利之家6名慢飛天使喜慶畢業。(屏縣府提供)

時光匆匆，又到了畢業的季節，充滿希望的慢飛天使們即將迎來人生新篇章，屏東勝利之家為6名畢業生舉辦畢業典禮，帶著所有人的祝福與肯定，迎接下一階段挑戰。

這一次畢業典禮主題以「海洋」為中心，象徵著孩子們在這場生命旅程中的第一個重要里程碑。開場由全體孩子帶來「游呀游」表演，象徵著他們即將迎向更寬廣的世界，學習更多知識與技能。

隨後，今年畢業生帶領在校生用太鼓一同演繹「小城夏天」，在老師指導下，舞動心中的熱情，為這個夏天畫下完美的句點，宣告他們在這段時光中的成長與努力，盡管舞蹈動作不太流暢、或缺乏靈巧，但每個人都付出最大的努力學習。

社工表示，回想起剛進入早療中心時的妃妃，因自閉症特質，對於陌生環境適應困難，情緒控制和人際互動方面也需要他人的引導。如今，她已經能夠勇於嘗試新事物，不再依賴老師的協助，並與團體一同參與各項活動。

從過去只能用哭叫來表達情緒，到現在可以用詞彙表達需求，這樣的轉變讓家長和老師深深感動。在參與團體課程時，妃妃曾因無法立即適應不同場域而大哭大叫，甚至出現自傷行為。然而，透過老師與家長共同合作，讓妃妃逐漸適應團體生活。

妃妃在早療中心的成長，肯定了家長與早療專業團隊們一次次的嘗試與付出。家長感動地說，這3年來一點一滴的成長，家人一路參與且完全感受的到，認為只要給予機會面對挑戰，他們都能夠取得成就。未來還要一同陪伴這些慢飛天使，在未來展翅高飛的美好時刻。