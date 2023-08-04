食品藥物管理署本周公布邊境檢出一批加拿大進口生蠔重金屬鎘超標，巧合的是，全台最貴Buffet「饗 A JOY」原本供應日本及加拿大兩種產地的生蠔，但加拿大生蠔本周已下架，引發聯想。不過，業者今天回應「與近期加拿大生蠔檢驗不合規無任何關聯」。

食藥署每周例行公布邊境檢驗不合格產品，本周攔截1件由河馬生鮮股份有限公司進口的加拿大生蠔，共312公斤，檢出重金屬鎘超標。依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於貝類（不含殼）限量為1mg／kg，該批生蠔檢出重金屬鎘2mg／kg，不符合食品安全衛生管理法第17條規定。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，今年截至7月31日止，邊境報驗生蠔共993批、合計14萬6752公斤，來源國以日本、法國為大宗，占比分別為48％和41％，其他來源國包含愛爾蘭、加拿大、美國、英國。

林口長庚臨床毒物中心顏宗海說明，國內外貝殼類海鮮偶有驗出重金屬鎘，例如枇杷蝦、麵包蟹、瀨尿蝦、扇貝等；若誤食含有鎘的食物，約有6％會被人體吸收，且半衰期長達20年以上，長期恐傷害腎臟及骨頭，例如日本俗稱「痛痛病」，就是鎘導致骨骼病變。

顏宗海表示，世界衛生組織國際癌症研究總署（IARC）已將鎘列為第一級致癌物，也就是「人類確定致癌物」；流行病學研究指出，長期受到鎘污染可能增加癌症發生風險，例如攝護腺癌、肺癌、乳癌、鼻咽癌、胰臟癌、腎臟癌等，最近也有研究顯示，鎘會增加心血管疾病發生風險。

顏宗海表示，鎘中毒在臨床上沒有好的解毒劑，預防誤食很重要，希望食藥署加強邊境把關；民眾如果發現腎功能異常或骨頭疼痛，又懷疑生活中接觸到鎘污染食物，應盡速就醫，透過抽血和驗尿進一步確認。