來自台灣的指揮家莊東杰，是少數活躍於歐洲樂壇的指揮家，於2021年獲聘波鴻交響樂團音樂總監，以及魯爾安妮莉絲‧布羅斯特音樂廳的藝術總監，今年9月，將率領波鴻交響樂團訪臺演出，這是第一次有台灣音樂總監率國外樂團回來台灣巡迴，特別具有歷史性的意義。演出的日期及地點分為：9月27日臺北國家音樂廳、9月28日新竹市文化局演藝廳、9月30日高雄衛武營國家音樂廳。

莊東杰是一位來自臺灣的41歲卓越指揮家，2015年獲得哥本哈根瑪爾科國際青年指揮大賽桂冠、法蘭克福蕭提國際指揮大賽銀獎以及班貝格馬勒國際指揮大賽銀獎等多項殊榮；獲聘波鴻交響樂團指揮重任之後，以德奧傳統曲目為主軸加以微調、發展屬於自己音色、融合多樣性及跨文化對話、以音樂創意與社區民眾互動。

台灣的指揮家莊東杰，今年9月將率領波鴻交響樂團訪臺演出，這是第一次有台灣音樂總監率國外樂團回來台灣巡迴。（圖片來源：承億酒店提供）

莊東杰表示，波鴻樂團的特點是，保有德式的演奏風格、德式的聲音；第二個特點是，相較於德國其他樂團，波鴻樂團是非常願意接受新事物的樂團。台灣有非常多的事情在德國的音樂圈特別出名，其一是台灣的美食，再來就是年輕的樂迷，聽說台灣樂迷有很多是黑頭髮的年輕人來聽音樂會，這對團員來說很新奇，因為在德國大部分是白髮的年長者來聽音樂會。

主辦單位「新象藝術」副總經理黃琪珊提到，新象創立46年，在2000年之後有個想法，在21世紀需要未來的大師，因此新象近年來致力於發掘藝術的新星、年輕的藝術家，他們是未來的象徵；這次很高興邀請了莊東杰總監以及他的波鴻樂團來到台灣演出，莊總監是台灣孕育出來的人才，在國外有非常傑出的表現，帶著國外的樂團來台灣，展現他在世界上的實力，也是要在他的團員的面前，展現他在台灣的文化養成。

高市府文化局副局長簡美玲副表示，莊東杰總監是台灣之光，這次特別帶領國外所屬的樂團-波鴻交響樂團來我們自己的土地演出，這在國內的藝術文化推展上、或是城市的交流，都具有非常深刻的意義。

承億酒店總經理戴淑玲表示，承億酒店非常榮幸能夠與主辦單位新象藝術合作，成為這次德國波鴻交響樂團訪台演出高雄場的指定住宿飯店；承億酒店自去年九月開幕以來，除了以全台灣最美的城市度假酒店獲得旅客和媒體的肯定，我們更以「港都的文化客廳」定位，啟動「國際藝文團體接待計畫」歡迎來自世界各地音樂家、藝術家、設計師、乃至國際交響樂團等許許多多藝文圈的好朋友入住承億酒店。我們有一群熱愛音樂、藝術與文化的工作夥伴，以情熱精神款待這些遠道而來的客人，讓這些國際友人對高雄美麗的山海河港和人文風景留下深刻的印象。