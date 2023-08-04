有女乘客表示坐台鐵突然被針筒扎到。（翻攝網路）

有民眾搭乘火車，在座位上疑遭不明針筒刺傷，警方獲報展開追查，釐清案情。（示意圖）

1名女子3日搭乘台鐵372車次自強號，從台東前往左營，坐在椅子上時突然手掌一陣刺痛，查看後赫然發現1個針筒卡在座位縫隙中，向台鐵反應竟得到「釐清責任歸屬，不一定會賠償」的回應，被害人親友氣得到DCARD網路貼文，對此鐵路警察局表示，已聯繫被害人4日前往台東分駐所釐清案情。

被害人親友貼文表示，女乘客坐台鐵列車，「坐下時沒看到針筒，移動位置時…手掌突然被戳一下超痛，一看怎麼有針筒藏在椅子縫隙。跟台鐵的人員講，只回他要釐清責任歸屬，不一定會賠償！」對此台鐵表示，被害人受傷後，列車長有通報新左營站，並請旅客前往醫院檢查，對方當時表示要回台東受檢，擔心因此感染B肝，案發後另有向鐵路警方通報此事。

鐵路警察局花蓮分局偵查隊長林榮祥今天表示，警方未接獲當事人報案，但已主動致電與該民眾取得聯繫，瞭解乘坐的車次及座位等重要線索，後續將由台鐵局提供相關資訊後，過濾及追查是否有涉及刑案或不法情事。警方呼籲搭車時發現可疑人事物，立即向列車長反應或撥打110報案電話。當事人若提傷害告訴，警方也將依法偵辦。

台鐵說，應為先前坐在該座位的旅客不當遺留注射針頭所致，已報警追查行為人；將持續關懷被針頭扎到的旅客。同時責成負責車掃作業的清潔公司，務必嚴格執行清掃工作，不得再有類似情形發生。