就主要產品線表現上，瑞昱第二季PC:非PC占比為32:68，已經是連續兩個季度PC產品的比重提升，整體來說，網通產品復甦比較慢。乙太網路部分，PC市場端乙太網路第二季出貨大幅增加，主要是第三季訂單提前拉貨，有客戶以海運代替空運，以節省成本，整個PC市場比原先來得溫和，2.5G乙太網採用率確實不如預期，只是市場趨勢仍是正向。另外，第二季消費、網通乙太網路需求依舊疲弱。

交換器業務上，黃依瑋表示，交換器業務表現和全球基礎建設有非常大的關連，目前交換器市場依舊疲軟，第三季預期和第二季差不多，現在預期市場預期電信標案有機會在2024年回溫。

WiFi部份，黃依瑋表示，瑞昱第二季在消費、PC端WiFi都有成長，主要是因消費性提早拉貨，但本來期待618銷售檔期，並沒有發生。儘管PC終端市場表現平平，有客戶提早拉貨，主要是確保庫存健康水位，整體網通WiFi需求溫和。目前WiFi6還是應用首選，預計年底WiFi6在PC滲透率達70%，路由器可以達60%。另外，瑞昱WiFi7首波產品將在年底出來，瞄準高端伺服器。

就整體PC市場來說，黃依瑋表示，2023年PC市場保守，年初預計總量下降10%，但到現在為止，市場共識提升到15%，也就是總量約 2.5億台，至於2024年，則期待有會有小幅成長、約3%。

針對產業整體發展，黃依瑋表示，一般來說，多預期2024年會恢復成長，但就是何時出現反轉，主要還是要看基本面何時改善，但大趨勢下，全球需要更好的連結，包括自動駕駛、物聯網等，毫無疑問瑞昱還是看到機會。

至於庫存部分，黃依瑋強調，瑞昱一直在往好的方面發展，客戶已經開始進入庫存回補，瑞昱也持續與供應商合作，以幫助客戶維持健康水位。