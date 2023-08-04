不過遭外資連6日賣超，立凱-KY近日跌破60關卡，周五更摔至58.6元盤中最低，創下10個月來新低，並從5月中創下80.8元波段高點後，股價一路溜滑梯，兩個半月跌幅已達27.47%。

立凱-KY日前提到，公司快速授權技轉，看好今年可望完成3家授權客戶簽約，隨著客戶2024年開始量產、2025年擴大產出，對公司權利金收入帶來顯著助力，可望利於後續年度營運。