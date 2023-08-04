萬芳窮盡一生找尋父兄屍骨《五月雪》。（海鵬影業提供）

獲選第80屆威尼斯影展「威尼斯日」（Giornate degli Autori）競賽的國片《五月雪》（Snow In Midsummer），今天公布首支影展預告，內容除呈現馬來西亞1969年「513事件」事發當夜暴風雨前的寧靜，最驚人的是，萬芳飾演的「小英」還因為窮盡一生找尋父兄屍骨，遭到丈夫（王竣 飾）潑灑冥紙洩憤，更被慘罵「臭婊子」，一場戲道盡了父權社會下的女性卑微地位，處境堪憐令人不忍。但感人的是，為演出這場遭潑灑冥紙的戲，敬業的萬芳為醞釀情緒，還親自「給自己」摺冥紙，幽怨模樣讓飾演她丈夫的大馬男星王竣都於心不忍，拍攝時最後一句「臭婊子」差點罵不出口。《五月雪》公布預告在馬來西亞引發不小回響，短短100秒預告竟處處是伏筆，立獲影評人讚譽是「電影教科書等級的預告」，該片下月初將在威尼斯影展世界首映，預計11月17日在台灣正式上映。

這部入選威尼斯影展的《五月雪》，首支影展預告剛發布，「萬芳遭潑灑冥紙」的戲立刻成為焦點。導演張吉安表示，該場戲源自於一起真實事件，是一名「513事件」女性家屬的親身經歷，張吉安聽到時簡直驚呆，「把冥紙潑撒在女人身上是何等的暴力」，決定將這場殘酷畫面放進劇本裡。而為拍攝該戲，不僅劇組費時兩周，摺出七大袋、將近萬顆金元寶。拍攝前，導演張吉安還特地和萬芳溝通，沒想到萬芳大受感動下，甚至加入摺冥紙行列「醞釀情緒」，敬業精神讓人感動。

這部入選威尼斯影展的新片《五月雪》，由台灣演員萬芳、鄭人碩，新加坡演員俞宏榮，以及馬來西亞演員蔡寶珠、陳俐杏及王竣等共同演出。劇情描述1969年馬來西亞首次大選引爆爭端，台灣電影《負心的人》正巧於當地掀起風潮，戲院竟發生血染人寰的「513事件」，不計其數民眾一夜之間「被失蹤」，屍首遍尋不著。女孩阿英（萬芳 飾）為了尋找當夜失蹤的父兄，人生竟在「513時空」囚困了49年…。在這波首發的預告中，還出現當時發生「513事件」大暴動的「大華戲院」場景，正上映由台灣女星湯蘭花、金馬獎影帝楊群主演的電影《負心的人》，以及根據「馬來西亞第一任首相」東姑阿都拉曼故事改編的史詩片《獠牙拉惹》，兩片看板齊掛、諷刺意味十足！

《五月雪》是導演張吉安的第二部劇情長片，他之前曾以《南巫》勇奪金馬獎最佳新導演。為拍攝《五月雪》，他曾在吉隆坡「義山」亂葬崗進行10多年的實地田調，熟悉死者程度甚至超越家屬。張吉安費時10年綜合了他所採訪過的數百位死者與家屬的悲痛故事，才編寫完成這部電影。該片重現大馬歷史上一場至關重要卻為人遺忘的屠殺悲劇，獲「威尼斯日」總監蓋婭芙樂（Gaia Furrer）盛讚「以大膽的影像和恫人之情節打破了歷史的沉默」，並獲選第80屆威尼斯影展。《五月雪》將於下月初在威尼斯世界首映，預定11月17日在台灣上映。