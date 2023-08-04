台北市長蔣萬安與得獎者大玩自拍。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警局漫畫比賽成績揭曉，蔣萬安與得獎者大玩自拍。

北市警察局與教育局舉辦的「青春專案－少年嚴選」創意四格漫畫比賽，邀請北北基地區學生參賽，4日下午在市府劉銘傳廳舉行頒獎典禮，同時展出得獎作品，市長蔣萬安在頒獎典禮中，還與得獎者玩起自拍，讓學生們開心不已。

本次比賽高中（職）組、國中組第一名分別以常見詐騙話術、新興毒品誘惑為主題，藉由細膩筆觸及構圖，從眾多參賽作品中脫穎而出，蔣萬安親自頒獎並與得獎者玩起自拍，勉勵大家持續繪畫，並強化反毒識詐知能，讓青春過得安全又精采。

評審表示，參賽同學們描寫能力扎實，作品完整性極佳，線條色彩具特色，構圖創意性獨特，每件作品皆能投射生活和社會時事，內容敘事明確，用色對比強，足以突顯核心價值；得獎作品都以角色為中心，在漫畫人物內加入場景和對白等形塑成小劇場，素材自然地融入場景，將四格漫畫的起承轉合，淋漓盡致運用，觀者就好像進入故事中。

少年警察隊隊長吳坤安表示，多數青少年雖知道嘗試毒品、擔任詐欺車手等行為是違法的，卻因同儕壓力或不了解事情嚴重性而繼續沉淪，除將加強查緝利用少年從事犯罪行為之不法集團，並持續辦理多元宣導及教育活動，以防制青少年涉入毒品、詐欺等犯罪。

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