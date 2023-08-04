今年T1聯盟選秀第四順位被台新選上的世新大學後衛簡賀宇，日前涉入黑幫砸店案件遭到宜蘭警方上銬逮捕，根據簡賀宇的經紀團隊表示，目前簡賀宇跟台新球團達成初步共識，先行暫停他跟球隊的所有籃球活動，一切等到至少半年之後的不起訴處分書結果出爐再做決定。

不過簡賀宇的經紀團隊替他喊冤，強調簡賀宇只是被部落「長輩」叫去幫忙開車，堅持否認他有黑幫背景，砸店事件發生當下，他都待在車內並未下車，且在監視器當中都被清楚拍到，他也在昨天晚上6點多無保請回，未跟其他遭逮捕的人一樣繼續拘留或是交保離開。

簡賀宇的經紀團隊表示，由於檢察官認定簡賀宇有參加這次砸店事件，卻在扣押簡賀宇手機檢查訊息內容後，並未發現跟砸店事件相關證據，所以一切還要等待警方詳細調查之後再說，預計至少要花半年時間才有可能拿到不起訴處分書，畢竟警方必須把所有涉案人士逮捕到案且審問過後才行，等到拿到不起訴處分書，簡賀宇才會跟台新球團討論去留問題。