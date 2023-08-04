藝人黃子佼6月被爆出性騷擾、拍攝未成年不雅照風波，開直播爆料多名女藝人吸毒，民眾日前向台北地檢署告發黃子佼涉嫌強制猥褻、毒品等罪，台北地檢署上月已分「他字案」，將黃列為被告偵辦，檢察官因有被害人提告，今指揮婦幼警察隊搜索黃工作室及住處4地點，並傳喚黃到案。警方下午3時50分將黃移送北檢複訊，面對媒體詢問「你要道歉嗎？」、「你要面對嗎？」黃均不發一語。

黃被移送北檢，因眾多媒體圍著他拍照，現場擠得水泄不通，光短短20公尺就花了近5分鐘才走進北檢。

據了解，檢警已查扣黃手機、電腦等私人3C用品，據了解，檢方將比照NONO模式，偵訊時間大約1個小時，訊後不排除實施交保等強制處分。

1名女網友在今年6月19日於臉書粉專「和我一起．走在法國的365天」發文指出，她在10多年前、17歲時曾遭演藝圈某前輩在車上強吻，甚至在台中某飯店房間內遭拍攝裸上半身照片，對方表示是要辦展覽的藝術。

她坦言原本想把這件事帶進棺材裡，但近期不斷看到對方以正面形象出現，「每看到一次，我都激動得全身發抖，寢食難安」。

女網友發文曝光後，黃子佼稍早在臉書透過影片承認加害者是自己並道歉，他坦言從MeToo事件爆發後就坐立難安，「我不可能有機會重來，我活該」。

但黃子佼不但拍影片道歉，還爆料其他演藝界不為人知的祕辛，包括多名女藝人吸毒等。事後有民眾向北檢告發黃子佼涉嫌強制猥褻、毒品等罪。

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