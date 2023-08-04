樂天桃猿陳晨威3日在二軍繳出單場4支3、包含1發全壘打的表現，4日重回一軍賽場，他表示，這次下二軍並沒有多做些打擊上的調整，主要是調整心情，在二軍總教練陳瑞振提點之下，把信心找回來。

陳晨威今年球季打得較為掙扎，打擊率幾乎都在2成5左右，下半季開打後2場比賽無安打，加上先前比賽已是連4場比賽未敲安，在7月19日被降下二軍調整。

這次下二軍，陳晨威並沒有多做些打擊動作上的調整，只是多打，並把信心帶到比賽中，「振總（陳瑞振）在二軍有跟我提到我缺少了信心，對自己要有信心一點，不然會因為一次失敗而影響到後續比賽。」

陳晨威坦言，之前在一軍時並沒有意識到這一塊，只覺得心情有受到影響，「當然會知道下二軍後要做些什麼，但有些東西還是需要別人提點才會發現。」

透過昨天二軍比賽，陳晨威找回自己要的感覺，心情上也調適得不錯，「感覺更能放開來打，所以希望這次回一軍，要把在二軍比賽的心情套用在一軍上。」

陳晨威透露，昨天賽後接到上一軍的通知，陳瑞振跟他說加油，「他還說希望不要在二軍再看到我，要有信心一點。總教練曾豪駒也說：「晨威之前讓他下去就是希望能夠調整打擊狀況，現在看起來有回復到之前的感覺，最近在二軍表現得不錯。」