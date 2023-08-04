嘉義市蘭州四街清晨發生火警，共有4戶民宅頂樓加蓋鐵皮屋受波及， 並在其中一戶頂樓發現黃女住戶遺體。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市蘭州四街清晨發生火警，共有4戶民宅頂樓加蓋鐵皮屋受波及， 並在其中一戶頂樓發現黃女住戶遺體。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市蘭州四街清晨發生火警，1名黃姓女住戶被燒死。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市蘭州四街清晨發生火警，共有4戶民宅頂樓加蓋鐵皮屋受波及，雖火勢1小時就控制撲滅，事後消防人員清理火場時，在其中一戶民宅頂樓儲藏室發現慘遭火吻的女性遺體，經查為31歲黃姓住戶，由於死者一家5口都住在2樓，發現失火時全往1樓逃生，為何死者會陳屍3樓頂樓？目前警、消仍在釐清調查中。

嘉市消防局今清晨5點46分獲報，蘭州四街51號、53號起火，到場發現是3樓鐵皮加蓋神明廳起火，且火勢已延燒蘭州四街51號、53號及蘭州五街151號、153號共4戶，經出動雲梯車從陸地、上空灑水灌救，火勢約6點40分撲滅，起初以為所有住戶皆已逃出，沒想到轄區分隊進行火場清理，在其中1戶頂樓神明廳後方儲藏室發現1名女性罹難者。

據指出，死者與姑姑、阿嬤和另2個兄弟姐妹同住，起火當時，家人還在2樓睡覺，聽到聲響驚醒後，火速逃往1樓，清點人數時，家人沒看到黃女，打手機也沒接，以為她先行逃生，情急之下才忘了帶手機，得知消防人員發現黃女遺體，家人顯得十分錯愕，無法理解黃女為何會死在平常很少去的3樓。

由於火災發生住家頂樓都是神明廳，消防員到場已全面燃燒，火調人員事後到場採證，因儲藏室燒灼碳化最為嚴重，推測疑似就是起火點，但火場調查報告未出爐前，無法判定起火點和原因，至於黃女為何會死在火場？有待進一步調查。

警方初步調查，死者陳屍的住家大門、窗戶均未發現明顯破壞痕跡，1、2樓也沒有火勢延燒，黃女當時仰躺在地上，身軀正面嚴重燒灼，臉部無法辨識，四肢蜷曲，背部無明顯燒灼痕跡，另死者身旁發現1瓶玻璃瓶，瓶內尚有液體，已由消防局火調科採驗鑑定。