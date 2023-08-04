劍麟指出，雖國際原物料價格上漲使得生產成本增加，但波蘭廠持續提高稼動率，第2季整體毛利率、營業利益率為21.48％、7.98％，此外，公司布局散熱領域，已於第2季順利完成客戶驗廠進度，將在下半年小幅試產。累計上半年營收22.99億元，年增12.71％，歸屬於母公司稅後淨利2.07億元，年增26.9％，每股盈餘2.73元。上半年汽車、展示架兩大事業營收比重分別為84％、16％，其中，汽車事業主要客戶訂單出貨提振，汽車事業銷售收入年增20％。