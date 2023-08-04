劍麟指出，雖國際原物料價格上漲使得生產成本增加，但波蘭廠持續提高稼動率，第2季整體毛利率、營業利益率為21.48％、7.98％，此外，公司布局散熱領域，已於第2季順利完成客戶驗廠進度，將在下半年小幅試產。累計上半年營收22.99億元，年增12.71％，歸屬於母公司稅後淨利2.07億元，年增26.9％，每股盈餘2.73元。上半年汽車、展示架兩大事業營收比重分別為84％、16％，其中，汽車事業主要客戶訂單出貨提振，汽車事業銷售收入年增20％。
《汽車股》劍麟第2季每股盈餘1.48元 散熱產品下半年小量生產
劍麟(2228)第2季合併營收11.73億元，年增22.02％，歸屬於母公司稅後淨利1.13億元，年增20.69％，每股稅後盈餘1.48元，年增20.33％，主要汽車事業接單出貨增加，稼動率提升，加上業外台幣貶值產生匯兌收益，帶動單季營收、獲利增加。
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